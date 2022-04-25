Organik Tarım Ürünler Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Organik Tarım Ürünler Üreticisi görev tanımı nedir, Organik Tarım Ürünler Üreticisi ne iş yapar, Organik Tarım Ürünler Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Organik Tarım Ürünler Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Organik Tarım Ürünler Üreticisi Tanımı;

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Organik Tarım Ürünler Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Organik Tarım Ürünler Üreticisi Maaşları

Organik Tarım Ürünler Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Organik Tarım Ürünler Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Organik Tarım Ürünler Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.25

Meslek Adı :

Organik Tarım Ürünler Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun ortam alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun organik tarım yapma yeterliliğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Organik Tarım Ürünler Üreticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organik tarım hazırlığı yapmak,

b) Organik tarımda bitki besleme yapmak,

c) Organik tarımda bitki koruma yöntemlerini uygulamak,

d) Topraksız yetiştiricilik yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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