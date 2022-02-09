Organizasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Organizasyon Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Organizasyon Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Organizasyon Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Organizasyon Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Organizasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Organizasyon Sorumlusu Maaşları

Organizasyon Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Organizasyon Sorumlusu maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Organizasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3332.03

Meslek Adı :

Organizasyon Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Konferans Ve Etkinlik Düzenleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekan düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, yardımcı hizmetlerin temin edilmesinde görev alabilecek nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Organizasyon Sorumlusu , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organizasyon düzenlemek için temel düzeyde proje geliştirir

. b) İş planı yapar.

c) Mekan tasarlar ve düzenler.

d) Yardımcı hizmetleri temin eder.

e) Organizasyonla ilgili araştırmalarda bulunur.

f) Maliyeti hesaplar. g) Tanıtım ve pazarlama yapar.

ı) Ekip hazırlar. i) Organizasyon etkinliklerini tasarlar.

j) Görüşmeleri ve haberleşmeleri sağlar.

k) Organizasyonu gerçekleştirir. l) Sonucu değerlendirir.

m) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

n) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

o) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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