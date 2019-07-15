Organizatörler, kaçakları bırakıp kaçtı

VAN'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 37 kaçak, organizatörler tarafından mahalleye terk edildi.

​İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesi'nde yaşayanlar, gece saatlerinde sokakta kalabalık bir grubu görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, duvar dibine sığınarak gecenin karanlığında bekleyen 37 kişinin Afganistan ve Bangladeşli olduğunu belirledi. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri saptanan kaçakların, organizatörler tarafından minibüsle getirilip mahalleye bırakıldığı tespit edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis, kaçakları bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA