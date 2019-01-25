Organize İşler 2 ne zaman vizyona girecek?

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman vizyona girecek? Organize İşler 2 ne zaman çıkacak? Ne zaman yayınlanacak? Sinema salonu işletmecileri ve yapımcılar arasında yaşanan kriz nedeniyle gösterimi ertelenen Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi belli oldu.

ORGANİZE İŞLER 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yılmaz Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Organize İşler Sazan Sarmalı filminin 1 Şubat'ta vizyona gireceğini duyurdu. Yılmaz paylaşımına, "Organize İşler Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta sinemalarda, fragmanımız 16.00'da yayında!" notunu ekledi.

ORGANİZE İŞLER 2 HAKKINDA

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu filmde, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı yer alıyor.

Film, Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği, "sazan sarmalı" olarak tanımlanan bir üç kağıda bulaşan kahramanlarının macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Haziran ayında başlayan ve çekimleri 8 haftada İstanbul'un Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Karaköy bölgesinde gerçekleştirilen film, 4 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI'NIN KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2'NİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan, "Olacak O Kadar", "Umut Taksi" gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türkfilmi olma özelliğine sahip olan "Vizontele"nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım1968'de Hakkari'de doğdu. Çocukluğu AnkaraAydınlıkevler'de geçti.Deniz Erdoğan veMustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un "Nöbetçi Tiyatro" kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988'de "Güldüşünürü Tiyatrosu"nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği "Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo" adlı oyunu sergiledi.

Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Gereği Düşünüldü" oyununu, "Olacak O Kadar" adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun "Kadınlık Bizde Kalsın" ve "Haşlama Taşlama" oyunlarını yazdı. "Umut Taksi" dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi. 1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikteBeşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları'nı kurdu. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Haybeden Gerçeküstü Aşk" gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM'de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki "Mükremin" karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu "Gereği Düşünüldü" oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

Erdoğan, sinemaya geçişini "Vizontele" filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi aynı zamanda filmde rol aldı. Vizyona girdiği 2000yılında Vizontele, Türkiye'de en çok izlenen sinema filmi ünvanını kazandı. Bu filmin devamı olan "Vizontele Tuuba"da da aynı görevleri üstlenen Erdoğan,2003 tarihli bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde Erdoğan'a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti.

İlk albümü 'Kayıp Kentin Yakışıklısı' adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 17 şiirden oluşuyor. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti. Erdoğan'ın şiir kaseti dışında "Kayıp Kentin Yakışıklısı", "Anladım" adlı şiir kitapları, "Hüzünbaz Sevişmeler" adlı bir öykü kitabı, "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı eserleri de bulunuyor.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan ve Deniz Erdoğan da Türkiye'nin ünlü simaları arasındadır. Ersin Korkut teyzesinin oğludur. Erdoğan'ın, Muhsin Kızılkayatarafından yazılmış "Yılmaz" adlı yaşam öyküsü bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2013 yılının başında yayına soktuğu "Kelebeğin Rüyası" filminde baş rolde Kıvanç Tatlıtuğ oynadı.

Yılmaz Erdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Evlilikleri :

1. evliliği: 1993 senesinde Sanem Oktar ile evlendi. 1998 senesinde de boşandı. Bu evliliğinden Berfin adında bir kızı vardır.

2. evliliği: 9 Ağustos 2006 tarihinde Belçim Bilgin ile evlendi. Rodin Erdoğan adında bir çocukları vardır. Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan çifti çocukları ile birlikte 2014 şubatında Amerika'ya taşındı ve Beverly Hills'e yerleşti.

Ödülleri :

1999 - Afife Tiyatro Ödülleri, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunu

2001 - Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Vizontele

2009 - Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi, Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

Oyuncu Olduğu Filmleri :

2014 - Son Umut (Hasan) (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi)

2014 - Bana Masal Anlatma (Rıza'nın babası) (Sinema Filmi)

2014 - 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi)

2012 - Words With Gods (Sinema Filmi)

2012 - Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Komiser Naci) (Sinema Filmi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2008 - Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

2008 - Mevlana Aşkı Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Deli Emin ) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Emin) (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1991 - Siyabend-ü Xece (Xece'nin Abisi) (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi)

Senaryo :

2016 - Dedemin Fişi (Sinema Filmi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2012 - Bağbozumu (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

1994 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1993 - Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)

Yönettiği Filmler :

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2013 - Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 - 2013 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2006 - Hanım Hanımcık (Video)

2005 - Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Sinema Filmi)

1995 - Otogargara (Video)

1994 - Kadınlık Bizde Kalsın(Video)

Tiyatro :

Kanuni Sultan Süleyman Rambo Kadınlık Bizde Kalsın

1993 - Umut Taksi

1995 - Otogargara

1995 - Cebimde Kelimeler

2000 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

2003 - Bana Bir Şeyhler Oluyor

2004 - Haybeden Gerçeküstü Aşk

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2013 - Hanımhanımcık

Kitapları :

Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Cebimde Kelimeler (Oyun)

Otogargara (Oyun)

Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

Anladım (Şiir)

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar - Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)

Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)