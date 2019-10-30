Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 2018 yılında 185 milyon metreküp su çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı organize sanayi bölgeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; organize sanayi bölgeleri (OSB) su, atıksu ve atık istatistikleri anketi kapsamında faal olan 223 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden elde edilen sonuçlara göre 2018 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 185 milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 44,9'u kuyulardan, yüzde 27,7'si baraj, göl, gölet ve akarsulardan, yüzde 14'ü şehir şebekelerinden, yüzde 13,3'ü ise kaynaklardan çekildi.

OSB kanalizasyon şebekelerinden 2018 yılında toplam 268 milyon metreküp atıksu deşarj edildi.Atıksuyun yüzde 75,8'i akarsuya, yüzde 8,4'ü şehir kanalizasyonuna, yüzde 8,3'ü kuru dere yatağına, yüzde 7,5'i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından deşarj edilen atıksuyun yüzde 94,3'ü arıtıldı

OSB atıksu arıtma tesislerinde 2018 yılında 252 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 79,5'i akarsuya, yüzde 8,7'si kuru dere yatağına, yüzde 5,1'i şehir kanalizasyonuna,yüzde 6,7'si ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

OSB Müdürlükleri'nin altyapı hizmetleri, atıksu arıtımı vb. idari faaliyetleri sonucu 287 bin ton atık oluştu. Oluşan atığın 8 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 137 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 142 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların yüzde 54,4'ü belediye/OSB çöplüklerinde, yüzde 45,6'sı ise düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Kaynak: İHA