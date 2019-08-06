Organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik

Organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

"Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim kurulu üye sayısının 15'e çıkarılması ile OSB'lerin Üst Kuruluşta temsil sayıları artırılmıştır. OSB'lerde verilen hizmetlere yönelik olarak uygulanacak gecikme faizinde (zammı) tek tip uygulamaya geçilmiş olup gecikme zammı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda belirtilen oran baz alınarak uygulamada birlik sağlanmıştır. OSB'lerde yer alan tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş panelleri kurulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. OSB genel kurul toplantıları için toplantı yeter sayısına yönelik olarak düzenleme yapılmıştır."

Kaynak: İHA