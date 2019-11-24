Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı...

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yolların sonunda işlenen bir çok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve "çete soruşturması" kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın İstanbul'da bir villada gizlendiğini belirledi. Uzun süredir izi sürülen suç örgütü elebaşının Büyükçekmece'de bir villada saklandığını belirleyen emniyet güçleri, bu gece yarısından sonra villanın çevresini özel harekat timleri ile kuşatarak saat 01:00 sıralarında söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz ve villada beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Korkmaz'ın kızı olduğu, diğer şüphelinin ise çete liderinin en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. olduğu öğrenildi.

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Ayvaz Korkmaz ve beraberindeki kızı ve adamı, poliste sorguya alındı. Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de "azmettiricisi" olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve "tasarlayarak adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi. Uzun süredir aranan yeraltı örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de saklandığı villada yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Baskında gözaltına alınan çete liderinin kızının ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, operasyon sırasında villada bulunması nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. Çete liderinin kızının, polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılması beklenirken, Ayvaz Korkmaz ve aynı villada gözaltına alınan M.A.'nın ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.

- Suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz kimdir?

Büyük çoğunluğu uyuşturucu ve çek senet tahsilatına dayalı pek çok kanlı olayların faili olarak arandığı sırada 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanan ve 2000 yılının Eylül ayında Türkiye'ye iade edilen Ayvaz Korkmaz, o yıllardaki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görülen davalarda "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle yardım ile yataklık etmek" suçlarından mahkumiyet alarak cezaevine konulmuştu. Onun öncesine denk gelen 90'lı yılların ortalarında Pendik ve Sultanbeyli İstanbul'un dış ilçelerinde arazi mafyası lideri olarak adını duyuran Ayvaz Korkmaz'ın adı, uyuşturucu trafiğinde İspanya pazarını ele geçirmeye çalışan zehir taciri Hüseyin Baybaşin'in yurtiçindeki işlerini yürüten Kemal ve Cemal Sarıtaş'ın öldürülmesi olayına karıştı. Kemal Sarıtaş 14 Haziran 1998'de, kardeşi Cemal Sarıtaş ise 1 Temmuz 1998'de uğradıkları silahlı saldırılarla öldürülürken, cinayetlerin arkasında isim ise Ayvaz Korkmaz olarak gösterildi. O yıllarda polis kayıtlarına "arazi kavgası" ve "uyuşturucu parasının paylaşılamaması" yüzünden işlenen cinayet olarak kayıtlara geçse de, uyuşturucu kartellerini yöneten Urfi Çetinkaya ile Hüseyin Baybaşin arasındaki savaşın da başlamasına neden oldu. Bu sırada Sarıtaş Kardeşler'in yakını Atabilir Sitoçi, ilgili makamlara suç duyurusunda bulunarak, cinayetlerde parmağı olduğu düşünülen kişilerin isimlerini verdi. Bu isimler arasında yer alan Hüseyin Uzun polis tarafından gözaltına alınırken, cinayeti Ayvaz Korkmaz ve çetesi ile birlikte, "Sarıtaş cinayetlerinin ihalesini aldıklarını" itiraf etti. Poliste bu itirafları yapan Uzun, gözaltındayken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin tuvaletinde kendini asarak intihar etti.

Hüseyin Uzun intihar ederken, ifte cinayetin devamında Korkmaz, ağabeylerinin infaz edildiği tarihte yasadışı TİKKO örgütü üyesi olmaktan İspanya'da cezaevinde tutuklu bulunan Cenan Sarıtaş'ı da öldürtme hazırlığı yaptı, ancak hedefine ulaşamadı. Planı deşifre olunca İspanya'dan Ukrayna'ya firar eden suç örgütü liderinin bu kaçışı uzun sürmedi. Polisin amansız takibi sonucu 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 30 kilometre uzaklıktaki bir köyevinde yakalandı. Bir süre Ukrayna'da cezaevinde tutuklu bulunan Korkmaz, daha sonra Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı İstanbul DGM'ce tutuklanarak Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konuldu. 17 Mayıs 2000'de Korkmaz ve gıyabi tutuklu üç sanığın, İspanya'ya 1 tonun üzerinde uyuşturucu gönderilmesiyle ilgili yargılanmasına devam edildi. Daha sonra yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz 2004 yılında da gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Korkmaz, eski polis şefi Adil Serdar Saçan'a yönelik uzun menzilli silahla suikast planı yapmakla da gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA