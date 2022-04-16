Organize Suçlarla Mücadele Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Organize Suçlarla Mücadele Polisi görev tanımı nedir, Organize Suçlarla Mücadele Polisi ne iş yapar, Organize Suçlarla Mücadele Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Organize Suçlarla Mücadele Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Organize Suçlarla Mücadele Polisi Tanımı;

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Organize Suçlarla Mücadele Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Organize Suçlarla Mücadele Polisi Maaşları

Organize Suçlarla Mücadele Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Organize Suçlarla Mücadele Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Organize Suçlarla Mücadele Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.14

Meslek Adı :

Organize Suçlarla Mücadele Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yasalara aykırı biçimde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla ekonomik, sosyal ve idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmek için bir araya gelmiş organize suç örgütleri ve silah mühimmat ve nükleer madde kaçakçılığı suçları ile ilgili istihbari bilgi toplama, değerlendirme ve önleme tedbirleri alma, gerektiğinde operasyon düzenleme ve yürürlükteki yasa hükümlerine göre işlem yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Organize Suçlarla Mücadele Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Organize suç örgütleri hakkında araştırma yapmak,

b) Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Yakalanan silâh ve mühimmatın menşeini ve nereye gideceğini tespit etmek,

d) Kaçakçılık ile ilgili uluslar arası bağlantıları kaçakçılığın amacını tespit etmek,

e) Operasyon yapılması planlanan hedef yer ve şahıslarla ilgili, bilgi toplamak ve özelliklerini belirlemek,

f) Yapılacak operasyon hakkında mahalli güvenlik güçlerini bilgilendirmek,

g) Suç delillerinin yok edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak

h) Operasyon yapılacak yer ve hedef kişilerle ilgili, bilgi toplamak ve özelliklerini belirlemek, faaliyetleri gibi operasyon ön hazırlığı yapmak,

i) Operasyon yapmak, şahısları etkisiz hale getirmek,

j) Üst araması yapmak, kimlik tespiti yapmak,

k) Suç delillerinin yok edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak,

l) Operasyon mahallinde detaylı arama yapmak,

m) Tespit edilen suç unsuru madde ve delilleri muhafaza altına almak,

n) Yakalama ve gözaltına alma işlemleri

o) İfade almak, sorgulama yapmak,

p) Aranan şahısların yakalanmasına yönelik işlemleri yürütmek,

q) Şartlı tahliye edilen kişilerle ilgili işlemler yapmak,

r) Şuça karışan yabancı uyruklular ile ilgili işlemleri yapmak,

s) Uluslararası arama kararı çıkartılmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak,

t) Periyodik atış eğitimlerine katılmak,

u) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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