Organlarıyla 3 hastaya can olacak

KIRKLARELİ'de beyin kanaması sonucu getirildiği Kırklareli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Naim Birden'in (58) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Birden'in 2 böbreği ile karaciğeri, İstanbul'da 3 hastaya nakledilecek.

Kırklareli'de 2 gün önce beyin kanaması geçiren Naim Birden, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen Birden'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti. Bakanlığın onayının ardından İstanbul'dan doktor Ümit Özçelik ile Organ Nakli Koordinatörü Barış Akbuz, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla Birden'in 2 böbreğini ve karaciğerini aldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, alınan organların 3 hastaya nakil edilmesi için İstanbul'a götürüldüğünü belirterek, "Gerçekleşen başarılı operasyonda emeği geçen tüm ekibi tebrik ederim. Organ bağışında bulunan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de herkesi organ bağışına davet ederek, "Üç hastamızın hayatı bu organlar sayesinde kurtulacak. Karışık duygular yaşadık sabaha kadar. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rıza gösterdiği 58 yaşında erkek hastamızın iki böbreği ve karaciğeri 18 saatlik süren prosedür tamamlanması ve cerrahi operasyon sonucu alınmış, İstanbul'da 3 hastaya nakil edilmek üzere yola çıkmıştır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA