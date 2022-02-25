Örgen ne demek, TDK'ya göre Örgen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örgen ne demek? Örgen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi örgen kelimesi. Peki örgen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre örgen nedir, örgen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖRGEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Örgen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre örgen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Organ, uzuv

