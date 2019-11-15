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Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar!

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar!

Darbe girişiminde kaçırılan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırması davasında karar verildi. 

Yargıtay, darbe girişiminde Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı. 

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