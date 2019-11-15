Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar!
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
Darbe girişiminde kaçırılan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırması davasında karar verildi.
Yargıtay, darbe girişiminde Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
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