İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Orgeneral Dündar Malatya’da

Orgeneral Dündar Malatya’da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Orgeneral Dündar Malatya’da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orgeneral Dündar ve Korgeneral Yayla'ya teşekkür etti.

Orgeneral Ümit Dündar, ziyaretin anısına daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.