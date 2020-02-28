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  3. Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.




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