Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.
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