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Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü 

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.

Orgeneral Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü 

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA




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