Orgeneral ne demek, TDK'ya göre Orgeneral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orgeneral ne demek? Orgeneral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orgeneral kelimesi. Peki orgeneral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orgeneral nedir, orgeneral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORGENERAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orgeneral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Orgeneral kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre orgeneral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asıl görevi ordu komutanlığı olan rütbesi en yüksek general

