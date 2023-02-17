Orges Bunjaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orges Bunjaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orges Bunjaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orges Bunjaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orges Bunjaku 5 Temmuz 2001 tarihinde Uznach SG şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orges Bunjaku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Graf Sports International yapmaktadır. Orges Bunjaku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orges Bunjaku'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orges Bunjaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orges Bunjaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orges Bunjaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orges Bunjaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U21

8 Ocak 2020 yılında FC Basel

19 Temmuz 2021 yılında Grenoble

2 Ocak 2023 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2023 yılında Grenoble

Orges Bunjaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orges Bunjaku şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orges Bunjaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rapperswil-Jona (bis 07/2015), FC Basel

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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