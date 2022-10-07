Örgü Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örgü Kontrolörü görev tanımı nedir, Örgü Kontrolörü ne iş yapar, Örgü Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örgü Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örgü Kontrolörü Tanımı;

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Örgü Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Örgü Kontrolörü Maaşları

Örgü Kontrolörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Örgü Kontrolörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örgü Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.08

Meslek Adı :

Örgü Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen trikotaj eşyalarında kusur olup olmadığını kontrol eden kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Örgü Kontrolörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kontrol için gelen trikotaj eşyalarını cins ve kalitelerine göre ayırarak istiflemek,

b) Eşyaları tek tek elle ve gözle kontrol etmek,

c) Tespit ettiği kusurlu kısımları işaretlemek,

d) Kusurlu eşyaları gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için, ilgili kısımlara geri göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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