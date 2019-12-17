Örgüt üyeliği suçundan aranan şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Aralık 2019 tarihinde Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA