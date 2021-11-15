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  3. Örgüt üyesi paylaştı! İşte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü...

Örgüt üyesi paylaştı! İşte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü...

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son görüntüsünü örgüt üyesi Gülşah Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Örgüt üyesi paylaştı! İşte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü...

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının bir numaralı sanığı olan ve ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdüren  FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı. 

Terör örgütü üyesi  üyesi Gülşah Çavuşoğlu Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görüldü. 

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü:

Örgüt üyesi paylaştı! İşte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü...

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