Orhan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Ademi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Ademi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Ademi 28 Ekim 1991 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Ademi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business SOCCER GbR yapmaktadır. Orhan Ademi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orhan Ademi'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orhan Ademi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oademi9/

Orhan Ademi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Ademi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Orhan Ademi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Ademi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2009 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2012 yılında E. Braunschweig

15 Ocak 2015 yılında VfR Aalen

30 Haziran 2015 yılında E. Braunschweig

31 Ağu 2016 yılında SV Ried

8 Ağu 2017 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2019 yılında E. Braunschweig

1 Eylül 2020 yılında MSV Duisburg

11 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

31 Ocak 2023 yılında VfB Oldenburg

Orhan Ademi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Ademi şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Au-Berneck 05

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.