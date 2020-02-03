Orhan Bozkurt kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan adayı Orhan Bozkurt, salondaki bazı partililer tarafından konuşturulmak istenmedi. Yaşanan arbedede araya girenler başkan adayı Bozkurt'u salon dışına çıkardı. Haberlerin basında yer almasının ardından birçok kişi Orhan Bozkurt hakkında arama yapmaya başladı. Peki Orhan Bozkurt kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

ORHAN BOZKURT KİMDİR?

Atatürk Üniversitesi Sahne Sanatları ve Dramatik Yazarlık bölümünden mezun oldu.

Lise yıllarından itibaren çeşitli gazete ve haber ajanslarında muhabir ve temsilci olarak görev yaptı.

Anka Haber Ajansı Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği Erzurum Ajans'ta görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.