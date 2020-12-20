Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile özel bir hastanede Dahiliye Uzmanı olan Dr. Orhan Çaşkurlu hakkındaki acı habere yer verildi. Peki Orhan Çaşkurlu kimdir? Öldü mü? | Dr. Orhan Çaşkurlu neden öldü? İşte ayrıntılar...

ORHAN ÇAŞKURLU KİMDİR?

Orhan Çaşkurlu, özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışıyordu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Dahiliye İhtisasını yapan ardından Manisa Devlet Hastanesi, İstanbul Hospital, Sivas Numune Hastanesi ve Central Hospital'da çalışan Orhan Çaşkuru İngilizce biliyordu.

ORHAN ÇAKURU ÖLDÜ MÜ?

Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Orhan Çaşkuru'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

DR. ORHAN ÇAŞKURLU NEDEN ÖLDÜ?

Türk Tabipler Birliği'nin Orhan Çaşkuru ile ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Orhan ÇAŞKURLU'yu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."