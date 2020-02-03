Orhan Çıkırıkçı: “Oyuncular iyi mücadele etti”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. 2-0 öne geçtik, son dakikada hatamızdan gol yedik. Sonuç itibariyle kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp Giresun'dan da puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA