Orhan Dilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Dilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Dilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Dilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Dilli 25 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Dilli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orhan Dilli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına - tarihinde katılmıştır. Orhan Dilli'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orhan Dilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Dilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Orhan Dilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Dilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Dilli şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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