Orhan Evci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Evci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orhan Evci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orhan Evci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orhan Evci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Evci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Evci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Evci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Evci 9 Mart 1991 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Evci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orhan Evci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orhan Evci'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orhan Evciboyu ve yaşı kaç

Orhan Evci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Evci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Orhan Evci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Evci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Ankaragücü U21

1 Ocak 2012 yılında Ankaragücü

12 Ocak 2017 yılında Hacettepe

20 Temmuz 2018 yılında İnegölspor

24 Ocak 2020 yılında Kahramanmaraş

23 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

30 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Orhan Evci kimdir

Orhan Evci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Evci şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incirlispor, Ankaraspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Orhan Evci nereli

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