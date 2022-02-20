Orhan Gencebay aldığı radikal kararı canlı yayında açıkladı! Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı hakkında söylediğine kimse inanamadı!

Orhan Gencebay verdiği bir röportajda "Kıyafet seçimi edeple ilgili bir durum" demişti .Cahide de sahne alan Gülşen konserinde Sezen Aksu ile özdeşleşen, 'Namus' adlı şarkıyı seslendirmişti.

"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ"

Gülşen şarkıyı seslendirmeden önce; isim vermeden "Ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum... Namuslu görünmek kimlere kalmış" demiş ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sık sık giydiği transparan kostümlerle gündeme gelen Gülşen, kısa bir süre önce manifesto şeklinde uzun bir açıklama yaparak "Bu benim hayatım, benim seçimim" demişti.

Orhan Gencebay ise sözlerinin Gülşen'e olmadığına açıklık getirmişti. Ancak hakkında çıkan tüm haberlerin ardından bir daha röportaj vermeyeceğini açıklayan Gencebay, Erol Köse'nin sunduğu programa telefonla bağlanarak aldığı radikal kararı açıkladı.

Tarkan Geççek şarkısı sorulunca, henüz dinlemediğini ve olayları bilmediğini dile getiren usta sanatçıya Erol Köse dahil kimse inanamadı.