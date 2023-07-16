Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda bulunan evine giderken tekneden düştü. Gencebay, hastaneye kaldırıldı.

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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü! 1

Sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile geçtiğimiz günlerde bir restaurantta yemek yedikten sonra Baltalimanı'ndaki evine dönerken tekneden düştü

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü! 2

Yere düşen Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sanatçı yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı.

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