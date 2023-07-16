Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı! Tekneden düştü!
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Baltalimanı'nda bulunan evine giderken tekneden düştü. Gencebay, hastaneye kaldırıldı.
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