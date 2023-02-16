Orhan Gulle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Gulle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Gulle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Gulle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Gulle 15 Ocak 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Gulle Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Orhan Gulle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orhan Gulle'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orhan Gulle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orhan_gulle/

Orhan Gulle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Gulle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Orhan Gulle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Gulle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Beşiktaş U21

1 Temmuz 2010 yılında Gaziantepspor

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2015 yılında K. Erciyesspor

1 Temmuz 2015 yılında Sivasspor

1 Şubat 2016 yılında Boluspor

9 Mayıs 2016 yılında Sivasspor

31 Ağu 2016 yılında Ankaragücü

23 Ağu 2017 yılında Fethiyespor

16 Ocak 2018 yılında Silivrispor

31 Ağu 2018 yılında Ankara Demir

17 Temmuz 2019 yılında E. Erokspor

31 Ocak 2020 yılında Yomra Spor

3 Ağu 2020 yılında E. Erokspor

29 Eylül 2020 yılında Yomra Spor

23 Ağu 2021 yılında Modafen

4 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

13 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

Orhan Gulle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Gulle şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orhan Gulle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esenler (2003-2006), Besiktas JK (2006-2008)

Türkiye U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 8 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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