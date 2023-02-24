Orhan Hajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Hajrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Hajrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Hajrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Hajrovic 16 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Orhan Hajrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Hajrovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Orhan Hajrovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orhan Hajrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Hajrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orhan Hajrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Hajrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vikt. Köln U19

31 Temmuz 2015 yılında Jedinstvo

6 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

30 Temmuz 2018 yılında Jedinstvo

31 Mayıs 2019 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo

2 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

6 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo

Orhan Hajrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Hajrovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jedinstvo Bijelo Polje (2011 - 2013), TuS BW Königsdorf (2014), FC Viktoria Köln (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.