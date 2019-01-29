Orhan Kaynak: “Futbolumuz oynamaya çalıştık”

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-1 yenilerek kupaya veda eden Boluspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, "Futbolumuzu oynamaya çalıştık ama ataklarımız sonuç getirmedi. Artık lige odaklanacağız" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Galatasaray mağlubiyeti sonrası basın toplantısında konuştu. Futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Kaynak, "İlk maçı tartışılan penaltı pozisyonu sonucunda kaybederek buraya geldik. Göreve yeni geldik, birbirimiz tanımaya çalışıyoruz. Futbol oynamaya çalıştık. Pas yaparak oynamaya çalıştık. Rakip sahada oyunu risk ederek oynadık. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlarda golü rahat buldu. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama ataklarımız sonuçları getirmedi. Kupada buraya kadar geldiğimiz için oyuncularımı ve kazanan Galatasaray'ı kutluyorum. Şimdi lige odaklanacağız ve play-off için çabalayacağız" dedi.

Kaynak transfer hakkında sorulan soruya ise, "Sağ bek ve sağ kanat için çalışmalarımız devam ediyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: İHA