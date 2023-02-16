Orhan Kursun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Kursun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orhan Kursun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orhan Kursun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orhan Kursun 24 Şubat 2002 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orhan Kurşun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orhan Kursun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orhan Kursun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Manisa FK futbol takımında oynamaktadır. Manisa FK takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Orhan Kursun'nin Manisa FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Orhan Kursun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orhankursun31/

Orhan Kursun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orhan Kursun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orhan Kursun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orhan Kursun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2019 yılında Altınordu U19

24 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu U19

14 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

4 Şubat 2023 yılında Manisa FK

Orhan Kursun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orhan Kursun şuan Manisa FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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