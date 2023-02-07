Orhan Tatar kimdir, nerelidir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi

Yaşanan afetler özellikle de Deprem ile ilgili bilgilendirme toplantılarıyla halkı bilgilendiren Orhan Tatar kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi

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Orhan Tatar kimdir, nerelidir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerle ilgili Can kaybı ve yaralı sayısını AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar paylaşıyor. Peki, Orhan Tatar kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi.

ORHAN TATAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ ORHAN TATAR BİYOGRAFİSİ

Sivas Cumhuriyet üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde ise yüksek lisansını tamamladı.

Orhan Tatar kimdir, nerelidir? AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın biyografisi

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd. Doç. Dr. Gülcan Tatar ile evli ve bir erkek çocuğu babasıdır.

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