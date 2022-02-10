Orhan Uğuroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Orhan Uğuroğlu'nun biyografisi

1969 yılında Gazetecilik mesleğine adım atan deneyimli gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Bu bağlamda, Orhan Uğuroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Orhan Uğuroğlu'nun biyografisi...

ORHAN UĞUROĞLU KİMDİR?

71 yaşındaki Orhan Uğuroğlu 14 Temmuz 1951'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuştur.

Orhan Uğuroğlu, 1986 yılında Basın Yayın Genel Müdürlüğü bursu ile 6 ay Londra İngiltere'de Oxford lisan kursuna gitti.

1 Eylül 1969 tarihinde Yeni Tanin Gazetesinde Gazetecilik mesleğine başlayan, Orhan Uğuroğlu, 12 sene Yeni Tanin Gazetesinde çalıştı.

Ardından 1981 senesinde Haldun Simavi'ye ait Günaydın Gazetesinde 10 sene görev aldı. Yenişehir Basketbol yıldız takımına kulüp başkanı ile TRT spor servisi şefi olan merhum spor yazarı Arman Talay tarafından alınarak lisanslı basketbolcu oldu ve bir sene sonra da genç takıma alındı.

1980'de vatani görevine başlamak için Uğuroğlu aktif spor yaşantısını noktaladı. Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı merhum Yücel Seçkiner tarafından 1999 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

1 Ocak 1991 tarihinde Cem Uzan ile yaptığı sözleşme ile Star TV Ankara Temsilcisi oldu. 1995 yılında Star TV'den ayrılan Uğuroğlu HBB TV Genel Haber Koordinatörü oldu. 1996 yılı sonunda ise Hakan Uzan'ın ısrarlı teklifi üzerine Star TV Ankara Temsilcisi ve Uzan Holding Ankara Koordinatörü görevine geri döndü.

Ahmet Takan'ın Ankara Temsilciliğinden istifası üzerine Uğuroğlu 23 Eylül 2019'da Yeniçağ Ankara Temsilcisi görevine atandı.