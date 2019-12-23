‘Orhan Veli’ oyunu Van’da sahnelendi

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyesi Aziz Saydut, "İstanbul'da Boğaziçi'nde Bir Garip Orhan Veli" adlı oyununu Van'da sahneledi.

Kumbara Sanat Merkezinde sahnelenen oyunu sanatçının yakın dostları ve tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bir saat süren tek kişilik oyun sonrası konuşan sanatçı Aziz Saydut, "Bu oyunu Van'da ilk kez sahnelemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Tabi Van'da imkanlarımız maalesef kısıtlı. Burası özel ve ticari bir işletme olduğu için hem maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz hem de oyunun hazırlanması ve prova aşamalarında zaman problemi yaşadık. Ne yapalım, biz de imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak. Orhan Veli'yi Van'da sahnelemeyi başardık. Bu vesile ile bu özel ve mutlu günümde beni yalnız bırakmadıkları için Van Devlet Tiyatrosu sanatçısı Muherrem Dalfidan Beye, gazeteci-yazar Ercan Ulutaş'a ve değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA