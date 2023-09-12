Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen festival, hem Karagöz Şenlikleri hem de her yıl düzenledikleri Kamp Karavan ve Rafting Festivali ile birleşerek şahane bir şölene dönüştü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen festival, hem Karagöz Şenlikleri hem de her yıl düzenledikleri Kamp Karavan ve Rafting Festivali ile birleşerek şahane bir şölene dönüştü. 9 Eylül Orhaneli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü'nü de kutlamalara dahil eden Orhaneli Belediyesi tüm Bursa'yı eğlenceye davet etti.

8 Eylül'de Festivale Merve Özbey ve Menteşeli Cengiz ile start verildi. 9 Eylül Cumartesi günü Oğuzhan Koç ve 10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Ceceli ve Ali Çakar ile konserler durmaksızın devam etti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt; "Doğanın ve Doğal İnsanların Şehri Orhaneli'mizde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda güzel bir festivali geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin en sevilen ve ünlü sanatçıları sahnede şarkıları ile misafirlerimizi doyasıya eğlendirdi. Bu festival, bizlere moral oldu, yüreklerinizi neşeyle doldurdu ve unutulmaz bir şenlik ortamı oldu. Sahneye çıkan sanatçılarımız, müziğin ve sanatın en özgün temsilcilerindendi özellikle gençlerimizin sevdiği isimler. Birbirinden güçlü sesler, gösterilerle Festivalimizde her zevke hitap eden bir program hazırladık. Değerli Orhaneli halkımızın beğenisini ve katılımını en üst düzeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık.Hemşehrilerimize eğlenceli ve renkli bir festival sunabilmek için gün saydık. Dilerim gelen tüm misafirlerimiz doyasıya eğlenmiştir" dedi.

Rengarenk karavan ve çadırlarla doldu

Çadır ve Karavanları ile alana akın eden misafirler 3 gün boyunca alanda elektrik ve su ihtiyaçları karşılanarak karavanlarını park etti ve konforlu bir konaklama deneyimi yaşadılar. Günler öncesinden alana yerleşen misafirler 8 Eylül Cuma akşamı Merve Özbey'in sahnesi ile doyasıya eğlendiler

9 Eylül Cumartesi günü sabah sporu ile başlayan gün; mini golf, mini futbol, Survivor oyun parkları ile taçlandı.

Rafting sporunun Marmara'da ilk ve tek merkezi Orhaneli Rafting'in Rafting biletli ödüllü bilgi yarışması ise misafirleri heyecanlandırdı.

Sosyal Medya Fenomenlerinden oluşan oturum ise gençlerin ilgi odağı oldu.Ardından protokol konuşmaları yapılarak açılış töreni gerçekleştirilen Festival misafirlerine Oğuzhan Koç'un sahnesi ile coşku dolu anlar yaşattı.

Son gün sahne alan Ali Çakar ve Mustafa Ceceli ile kapanış yapılan festival alanına Bursa ve çevre illerden ziyaretçileri ile doldu taştı.

Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Orhaneli Belediyesi yazı festivalle kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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