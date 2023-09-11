Orhaneli’nde Karagöz Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı

Orhaneli Karagöz Kamp-Karavan-Rafting Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Orhaneli’nde Karagöz Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı

Orhaneli Karagöz Kamp-Karavan-Rafting Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği paydaşlarıyla beraber Orhaneli Karagöz Şenlikleri yapıldı. Orhaneli'nin kurtuluş gününe rastlayan Orhaneli Karagöz Şenlikleri'nde Orhaneli'nin kurtuluşunun 101. Yılında Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. 08-09-10 Eylül rahvan at yarışları, doğa yürüyüşü, Sadağı Kanyonu gezisi düzenlenirken, Yöresel sanatçı Menteşeli Cengiz, Merve Özbey konseri, festivalin son günüde Mustafa Ceceli ve TRT Türk Halk müziği sanatçısı Ali Çakar sahne aldı.

Orhaneli belediye Başkanı Ali Aykurt "Orhaneli'nin kurtuluşunun 101. yılını kutladık. Bugünde hep beraber gönlümüzce eğlendik. Okullar başlıyor, tüm okula gidecek çocuklarımıza başarılar diliyorum. Değerli hemşerilerim bundan sonraki süreçte ilelebet devam edecektir. Ben hepinize başta kendi personelim olmak üzere tüm misafirlerimize çok güzel ev sahipliği yaptıkları için onlara ve festivalimize katılan tüm misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ali Aykurt sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti. Festivalin son gününde ve son saatlerinde Mustafa Ceceli sahne aldı. Ceceli'nin sevilen parçalarıyla festival alanına katılan yediden yetmişe herkes gönüllerince eğlendi.

Orhaneli’nde Karagöz Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı

Orhaneli’nde Karagöz Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı

Orhaneli’nde Karagöz Şenlikleri 3 gün boyunca kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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