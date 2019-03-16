Orhangazi'de hırsızlık operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayının faillerinin tespiti için yürüttükleri çalışmalarda, sosyal medya üzerinden ilçede spot eşya satan bir iş yerinin ilana koyduğu ürünler arasındaki çalıntı malzemeleri tespit etti.

Çalınan malzemelerden su motorunu söz konusu iş yerine S.A'nın getirdiği, bu kişinin de motoru S.D'den aldığı belirlendi. Bunun üzerine S.D. ve S.A. gözaltına alındı.

İfadelerinde suçu işlediklerini ve yanlarında M.T'nin de olduğunu itiraf eden zanlıların, telefon incelemesi sonucu söz konusu malzemelerin sosyal medya üzerinden satışını yaptıkları tespit edildi.

S.D'nin üzerinde 1 gram metafetamin ele geçirildi. Bu kişi hakkında ayrıca "kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak, satmak veya ticaretini yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.



Olaya karışan M.T'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA