Orhangazi'de taciz iddiası BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Arapzade Mahallesi Siteler bölgesinde oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun bir kişinin kendisine tacizde bulunduğunu ailesine anlatması...

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BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Arapzade Mahallesi Siteler bölgesinde oturan 7 yaşındaki kız çocuğunun bir kişinin kendisine tacizde bulunduğunu ailesine anlatması üzerine aile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA



