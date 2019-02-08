Orhangazi'de tek katlı ev yandı
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadının tek katlı evi kullanılamaz...
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadının tek katlı evi kullanılamaz hale geldi.
Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Mustafa Kemal Sokağı'nda, Nazire Avcı'nın yalnız yaşadığı tek katlı evde ilk belirlemelere göre sobadan yangın çıktı.
Avcı, dumanları fark eden komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.
Yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Yaşlı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: AA
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