Orhangazi’ye 10 bin fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye genelinde 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Büyük organizasyon ile ilgili olarak Orhangazi Kaymakamlığı harekete geçti.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü personeli Muhammet Yıldız ve Miraç Yıldız, Kaymakam Yalçın Yılmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda proje ile ilgili bilgilendirme yaptı. Miraç Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye genelinde 11/11/2019 tarihinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, "Biz Bursa Orman İşletme Şefliği olarak bu organizasyona hazırız. Talep edilen bir çok tür fidanımız hazır. Bu fidanları Bursa merkez ve ilçelerimizde şehrin dinamikleri ile birlikte toprakla buluşturacağız" dedi.

Muhammet Yıldız ise, Orhangazi için o gün 10 bin fidan ayırdıklarını belirterek," Yeniköy, Ortaköy ve Nadır tesislerinin üst bölgelerinde bizim belirlediğimiz alanlarda fidan dikimi yapılacak. Ayrıca özel kurumlar kendilerine ait bir bölge belirleyip bizlerden fidan talebinde bulunabilir" dedi.

Orman İşletme Şefliği, organizasyonun Türkiye genelinde aynı anda başlatılacağına vurgu yaparak, o gün hem alanların hazırlanması, hem insanların oralara taşınması ile ilgili başta belediye olmak üzere diğer kurumların desteğine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA