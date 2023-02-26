Ori Dahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ori Dahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ori Dahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ori Dahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ori Dahan 7 Aralık 1999 tarihinde Hatzor HaGlilit şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אורי דהן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ori Dahan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ori Dahan'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ori Dahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ori Dahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ori Dahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ori Dahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

28 Eylül 2022 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2023 yılında Maccabi Haifa

Ori Dahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ori Dahan şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ori Dahan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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