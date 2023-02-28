Orifkhodzha Abdukholikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orifkhodzha Abdukholikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orifkhodzha Abdukholikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orifkhodzha Abdukholikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orifkhodzha Abdukholikov 21 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдухоликов Орифходжа şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orifkhodzha Abdukholikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Orifkhodzha Abdukholikov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orifkhodzha Abdukholikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orifkhodzha Abdukholikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orifkhodzha Abdukholikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orifkhodzha Abdukholikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Zomin

19 Şubat 2021 yılında FK Turon

15 Ocak 2022 yılında Qizilqum

Orifkhodzha Abdukholikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orifkhodzha Abdukholikov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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