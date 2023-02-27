Origbaajo İsmaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Origbaajo İsmaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Origbaajo İsmaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Origbaajo İsmaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Origbaajo İsmaila 4 Ağustos 1998 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Origbaajo İsmaila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Origbaajo İsmaila'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Origbaajo İsmaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Origbaajo İsmaila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Origbaajo İsmaila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Origbaajo İsmaila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gateway FC

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında C. de Joachim

31 Aralık 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2019 yılında Fukushima Utd.

14 Temmuz 2021 yılında Kyoto Sanga

21 Şubat 2023 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2023 yılında Kyoto Sanga

Origbaajo İsmaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Origbaajo İsmaila şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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