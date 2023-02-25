Orinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orinho 24 Mayıs 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edilsom Borba De Aquino şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maracana-Minsk yapmaktadır. Orinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Orinho'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orinho_oficial/

Orinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Orinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Santos FC

18 Ocak 2018 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2018 yılında Santos FC

18 Eylül 2019 yılında Fluminense

23 Ekim 2020 yılında Oeste FC-SP

31 Ocak 2021 yılında Fluminense

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Minsk

Orinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orinho şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.