Oriol Rey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oriol Rey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oriol Rey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oriol Rey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oriol Rey 25 Şubat 1998 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oriol Rey Erenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oriol Rey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Oriol Rey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oriol Rey'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oriol Rey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OriolRey_6

Oriol Rey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oriol Rey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oriol Rey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oriol Rey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

27 Temmuz 2017 yılında Leeds U21

27 Ağu 2018 yılında UB Conquense

30 Haziran 2019 yılında Leeds U21

18 Temmuz 2019 yılında Valladolid Prom

28 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

Oriol Rey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oriol Rey şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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