Oriol Romeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oriol Romeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oriol Romeu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oriol Romeu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oriol Romeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oriol Romeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oriol Romeu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oriol Romeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oriol Romeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oriol Romeu 24 Eylül 1991 tarihinde Ulldecona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Oriol Romeu Vidal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oriol Romeu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Oriol Romeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oriol Romeu'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oriol Romeu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OriolRomeu

http://www.instagram.com/oriolromeu/

http://facebook.com/OriolRomeu6

Oriol Romeuboyu ve yaşı kaç

Oriol Romeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oriol Romeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oriol Romeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oriol Romeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2008 yılında Barça U19

1 Temmuz 2009 yılında Barça Atlètic

4 Ağu 2011 yılında Chelsea

12 Temmuz 2013 yılında Valencia

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

4 Ağu 2014 yılında Stuttgart

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

12 Ağu 2015 yılında Southampton

1 Eylül 2022 yılında Girona FC

Oriol Romeu kimdir

Oriol Romeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oriol Romeu şuan Girona FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Ulldecona (1996-2001),
RCD Espanyol (2001–2004),
FC Barcelona (2004-2009)

Oriol Romeu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oriol Romeu nereli

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