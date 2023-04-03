Orji Chukwuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orji Chukwuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orji Chukwuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orji Chukwuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orji Chukwuma 5 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Orji Nelson Chukwuma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orji Chukwuma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Orji Chukwuma'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orji Chukwuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orji Chukwuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orji Chukwuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orji Chukwuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2021 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

Orji Chukwuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orji Chukwuma şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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