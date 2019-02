Orka ABD ve Kanada ile yeni kıtada ilk mağazalarını açacak

Yurtdışı bayi buluşmasının kapısını dokuzuncu kez açan Orka Holding, bu yıl ABD ve Kanada ile Amerika kıtasında ilk mağazalarını açacak.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da katıldı.

Aralarında İtalya, ABD, Almanya, Kanada ve Rusya'nın da olduğu dünyanın 85 ülkesinden gelen 180 bayinin 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'da ağırlanacağı toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Damat, Tween ve D'S Damat olarak kendimizi "Üzerinde güneş batmayan marka" olarak tanımlıyoruz. Markalarımızın Avustralya'dan başlayıp Avrupa'ya, oradan da Amerika kıtasına uzanan etkisi her geçen gün katlanarak büyüyor. Marka kimliğimizi, enerjimizi dünyanın beş kıtasına taşıyoruz. Sadece ürün ihraç etmiyoruz. Lojistik, yazılım, mobilya, dekorasyon gibi pek çok sektöre ve belki de en önemlisi Türkiye'nin tanıtımına güçlü katkıda bulunuyoruz" dedi.

Bayi toplantısına bu yıl ilk kez ABD, Kanada, Endonezya, Haiti, Paraguay gibi ülkelerin katıldığını da belirten Orakçıoğlu, "ABD'de ilk mağazalarımızı bu yıl Washington DC ve Ohio eyaletinde açacağız. Yine Kanada'da Ottowa'da bu yıl ilk mağazamız açılacak. Balkanlarda ve Rusya'da ise etkinliğimiz giderek artıyor. Mağaza sayıları iki katına çıkıyor. Balkanlar'da 8 olan mağaza bu yıl 15, Rusya'da ise 20 olan sayı 30'a çıkacak. Yine Almanya'da 6 mağazamız yıl sonunda 10'u bulacak. Yakında finans merkezi Frankfurt'ta olacağız" diye ekledi.

Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılı 380 mağaza ile kapattıklarını, bu yıl yurt içi ve yurt dışında mağaza sayılarını eşitleyerek toplamda 420'ye ulaşacaklarını dile getirirken, ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedeflediklerini belirtti ve ekledi:

"Türkiye'nin tüm sektörlerde ihracatta kg fiyatı 1 dolar 35 sent, hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya'nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken, Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi."

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da e-ticarette son üç yılda yüzde 100'ün üzerinde büyüdüklerine dikkat çekerek, "Geçen yıl toplam cironun yüzde 5'i e-ticaretten sağlandı. Bu yıl hedef; cironun yüzde 7'si. E-ticarette yılda 15 mağazanın yaptığı ciroyu yapıyoruz" dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akreditasyona sahip Tasarım Merkezimiz, "yıka, as, giy" sloganıyla yepyeni bir ürün geliştirdik. 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda satışa sunulacak ürünümüz, çamaşır makinesinde yıkanınca deforme olmayan yün takım elbiseden oluşuyor. Türkiye'de bir ilk olan ürünümüzü dünyada sadece birkaç markada görebiliriz. Bu know how ile küresel pazarda bir kez daha iddiamızı ortaya koyuyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

DHA