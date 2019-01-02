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Orkan Çınar, Beşiktaş’a dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Orkan Çınar, Beşiktaş’a dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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