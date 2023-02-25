Orkhan Sadyqly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkhan Sadyqly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orkhan Sadyqly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orkhan Sadyqly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orkhan Sadyqly 19 Mayıs 1993 tarihinde Dzhalilabad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Orxan Mehdi oğlu Sadıqlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orkhan Sadyqly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orkhan Sadyqly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Orkhan Sadyqly'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orkhan Sadyqly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orkhan Sadyqly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orkhan Sadyqly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orkhan Sadyqly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hazar Lenkeran

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

17 Ağustos 2018 yılında Sumqayıt

31 Aralık 2018 yılında Keshla

8 Ocak 2019 yılında Zira FK

13 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2022 yılında Kapaz PFK

Orkhan Sadyqly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orkhan Sadyqly şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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